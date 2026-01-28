L?intervista Donato Liguori | Porti collegati alla rete ferroviaria nazionale | c?è anche il sì dell?Ue

Donato Liguori ha parlato di porti italiani più competitivi. In un’intervista, ha spiegato che i porti collegati alla rete ferroviaria nazionale stanno migliorando e che anche l’Unione Europea ha dato il suo sì. Ora, con questa spinta, gli scali italiani saranno più pronti a sfidare quelli del Nord Europa e a sfruttare le nuove opportunità di mercato.

Porti più competitivi. Capaci di reggere la concorrenza con gli scali del Nord Europa e pronti a cogliere le opportunità che arriveranno dalla nuova centralità del Mediterraneo. Donato Liguori, direttore generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del Mit, guarda ai risultati da raggiungere. Le buone notizie arrivano da Bruxelles: la Ue non ritiene aiuti di Stato gli incentivi per favorire i collegamenti dei porti con la rete nazionale ferroviaria. «Una notizia attesa dopo un lungo lavoro con la Commissione Ue. È stata approvata una scelta strategica del Governo: investire sul ferro per rafforzare la competitività dei porti italiani e del sistema logistico nazionale».

