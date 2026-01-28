L’Inps assume In palio 101 posti

L’Inps apre ufficialmente le sue selezioni. Sono 185 i posti disponibili, divisi tra Lombardia e altre regioni. In Lombardia, ci sono 101 posti per funzionari e 84 per assistenti. Le candidature sono aperte, e le prove si terranno a breve. Chi cerca un’opportunità nel settore pubblico può già prepararsi.

L’ Inps assume. In Lombardia sono 101 i posti disponibili per il profilo “funzionari“ e 84 per il profilo degli “assistenti“. In palio c’è la possibilità di un contratto nel settore pubblico che necessita di nuove risorse umane. La selezione procederà per titoli personale e per concorso. C’è tempo fino al 4 febbraio per iniviare le ultime candidature. "L’ingresso di nuove risorse rappresenta un passaggio strategico per il rafforzamento della capacità amministrativa dell’Inps, per l’innalzamento della qualità dei servizi offerti ai cittadini sul territorio, in particolare nelle sedi provinciali della Lombardia", si legge in una nota dell’Istituto nazionale di previdenza sociale con cui annuncia la pubblicazione di due bandi pubblicati sul sito internet dell’Istituto, www. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’Inps assume. In palio 101 posti Approfondimenti su Inps Assume Palazzo Vecchio assume: 152 posti in palio e 17mila candidati Inps assume 4.800 nuovi dipendenti tra funzionari, medici e assistenti informatici Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Inps Assume Argomenti discussi: Concorso INPS Assistenti Tecnici 2026: 26 posti per diplomati; L’Inps cerca personale: oltre 180 posti in Lombardia; L'INPS assume nuovo personale: 180 posti disponibili; Tutti i concorsi del 2026 per lavorare a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione. L’inps cerca personale: oltre 180 posti in lombardiaPer quanto riguarda l’avviso dedicato all’Area Funzionari, le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 23.59 del prossimo 29 gennaio: le 738 unità di personale sono inserite nella famiglia ... giornaledibrescia.it Bando Inps per 101 funzionari in Lombardia: i requisiti richiestiSi cercano anche 84 assistenti ai servizi. Le domande vanno inviate tramite il Portale Unico del Reclutamento InPA ... giornaledibrescia.it L’Inps assume a tempo indeterminato: necessario solo il diploma. Ecco quando scade e come candidarsi per il concorso pubblico: - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.