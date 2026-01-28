Lino Guanciale | Messina Denaro? Non è stata solo un' impresa ma una pagina di storia Ecco cosa ho provato

Lino Guanciale si è calato nei panni di un carabiniere e ha raccontato cosa ha provato durante le riprese. Per lui, catturare Messina Denaro non è stata solo una scena, ma una vera e propria pagina di storia. Indossando la divisa e interpretando il colonnello Gambera, ha vissuto in prima persona la tensione e la fatica di un’operazione importante. “Non è stata solo un’impresa, ma qualcosa che resterà nel tempo”, ha detto l’attore.

Lino Guanciale indossa la divisa dei carabinieri, nel ruolo del colonnello Gambera - che nella realtà si chiama Arcidiacono - per acciuffare il capo di Cosa Nostra, il boss Matteo Messina Denaro che era latitante da ben trent'anni, nella fiction "L'invisibile", per la regia di Michele Soavi, nel cast anche Ninni Bruschetta, nonchè Levante e Leo Gassmann, attesi anche al Festival di Sanremo, in onda per due prime serate su Rai1 il 3 e 4 febbraio. Che si prova a catturare il capo della mafia? «La scena del blitz finale aveva creato un'attesa spasmodica da parte di tutti noi impegnati sul set, tanto ci eravamo identificati nel ruolo di questa squadra e del loro successo: c'è stata una sorta di immedesimazione e ci siamo sentiti ripagati per tutta la fatica fatta, in quegli abbracci finali sentivamo di avere la felicità addosso, è stato meraviglioso. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Lino Guanciale: «Messina Denaro? Non è stata solo un'impresa ma una pagina di storia. Ecco cosa ho provato» Approfondimenti su Messina Denaro Una fiction in due puntate con Lino Guanciale e Ninni Bruschetta nei panni di Matteo Messina Denaro In occasione del terzo anniversario dell’arresto di Matteo Messina Denaro, il 16 gennaio 2023, Rai 1 presenta una miniserie in due puntate intitolata “L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro”. L’Invisibile, Lino Guanciale torna su Rai 1 con la fiction sulla cattura di Messina Denaro La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Messina Denaro Argomenti discussi: 'L'Invisibile. La cattura di Matteo Messina Denaro'. Con Lino Guanciale il 3-4 febbraio; La cattura di Messina Denaro, la serie con Lino Guanciale: È stata più di un’impresa eroica; L'arresto di Messina Denaro, Lino Guanciale nei panni di un colonnello del ROS: mostriamo la normalità degli eroi; L’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro, la serie con Lino Guanciale: Che emozione raccontare gli eroi nell'ombra. Sul set ci siamo commossi. La cattura di Messina Denaro, la serie con Lino Guanciale: Non è stata solo un’impresa eroicaL’operazione dei carabinieri ricostruita nella miniserie L’invisibile diretta da Michele Soavi e prodotta da Pietro Valsecchi. Con Levante, Paolo Briguglia ... repubblica.it L’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro , la serie con Lino Guanciale: «Che emozione raccontare gli eroi nell'ombra. Sul set ci siamo commossi»Nel cast della miniserie, in onda il 3 e il 4 febbraio su Rai 1, c'è anche Levante, per la prima volta nel ruolo di attrice. «Che pazzia! Ma lo rifarei», dice la cantante ... vanityfair.it Lino Guanciale torna su Rai 1 con "L’invisibile", la fiction sulla cattura di Matteo Messina Denaro https://www.terremarsicane.it/lino-guanciale-torna-su-rai-1-con-linvisibile-la-fiction-sulla-cattura-di-matteo-messina-denaro/ #Attualità #Avezzano #Ultimora - facebook.com facebook Il padrino «invisibile»: Lino Guanciale è un colonnello del Ros che partecipa all'arresto del boss Messina Denaro x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.