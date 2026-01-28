I pendolari della linea ferroviaria Siena-Firenze vivono un’altra giornata difficile. Dopo mesi di ritardi e soppressioni, arriva la notizia che non ci saranno bonus per compensare i disagi. Le loro proteste restano senza risposta e il disagio quotidiano continua a crescere.

Ennesima doccia fredda per i pendolari della linea ferroviaria Siena-Firenze. Niente bonus a parziale risarcimento dei continui ritardi e delle continue soppressioni delle corse. Trenitalia ha appena pubblicato la tabella del mese di dicembre 2025 con l’indice di affidabilità delle varie tratte regionali. E per i viaggiatori della Siena-Firenze c’è stata un’altra beffa. La linea in questione ha raggiunto quota 99,39 per cento. Dal momento che l’indennizzo scatta quando l’indice è inferiore al 98 cento, i pendolari di questa tratta sempre più problematica non avranno diritto allo sconto sugli abbonamenti che scatta in caso di ritardi e soppressioni di treni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Linea ferroviaria Siena-Firenze. Oltre ai danni, la beffa: niente bonus

Il 11 dicembre 2025, sulla linea ferroviaria Firenze-Roma, si è verificato un furto di rame che ha causato disagi alla circolazione.

A partire dal 9 gennaio 2026, il treno 18754 sulla tratta Arezzo-Firenze sarà ripristinato.

Bonus ferroviario, chi ha diritto in Toscana a riduzioni e rimborsi (per dicembre 2025) – Cosa sapereSono tre le linee ferroviarie della Toscana che nel mese di dicembre 2025 non hanno raggiunto l’indice di affidabilità del 98% previsto dal contratto di servizio che lega la Regione Toscana a Trenital ... msn.com

Bonus ferroviario, per tre linee toscane diritto risarcimento per dicembre 2025Sono tre le linee ferroviarie della Toscana che nel mese di dicembre 2025 non hanno raggiunto l'indice di affidabilità del 98% previsto dal contratto di servizio che lega la Regione Toscana a Trenital ... ansa.it

