L’India firma l’accordo di libero scambio con l’Ue | così tenta un modello di sviluppo autonomo rispetto alla Cina

L’India firma un accordo di libero scambio con l’Unione Europea. L’intesa mira a rafforzare i legami economici tra le due potenze, coinvolgendo oltre 2 miliardi di persone. L’obiettivo è creare un modello di sviluppo più autonomo rispetto alla Cina, in un momento di tensioni e sfide globali. La firma, arrivata il 27 gennaio 2026, segna un passo importante per l’India e l’Europa nelle loro relazioni internazionali.

L’Ue e l’India hanno concluso il 27 gennaio 2026 un accordo di libero scambio che vuole rafforzare i legami economici e politici tra la seconda e la quarta economia mondiale e che coinvolge 2 miliardi di persone, in un momento di crescenti tensioni geopolitiche e sfide economiche globali. Von der Leyen e Costa, presidenti della Commissione e del Consiglio europeo, e il premier indiano Narendra Modi, molto amico di Giorgio Meloni, hanno festeggiato la firma dell’accordo a New Delhi al termine del 16esimo vertice Ue-India. L’Ue e l’India hanno già in essere scambi di beni e servizi per un valore di oltre 180 miliardi di euro all’anno e si prevede che l’accordo raddoppierà le esportazioni di beni dell’Ue verso l’India entro il 2032. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L'Unione europea e l'India hanno concluso un accordo di libero scambio e un partenariato strategico in difesa e sicurezza, dopo oltre vent'anni di trattative.

L'accordo di libero scambio tra Ue e India si avvicina alla firma, aprendo nuove opportunità per settori come vini, moda, arredamento e servizi.

