Questa volta il gioielliere finisce nel mirino di una sentenza che fa discutere. Dopo aver sparato ai ladri durante una rapina, rischia di doverli risarcire perché la legge non gli riconosce la legittima difesa. La sua storia si aggiunge a quella di chi si trova a dover affrontare anche un lungo processo, oltre al trauma subito. La sentenza apre un nuovo capitolo sulle responsabilità di chi si difende in casa propria.

Non bastava il trauma di una rapina violenta, né la pesantissima condanna a 14 anni incassata in Appello. Per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che nel 2021 difese la sua attività e la sua vita dal centesimo assalto criminale – sparò e uccise due rapinatori, ferendone un terzo – dopo un tormentoso calvario giudiziario, ora arriva il colpo di grazia: la “morte economica”. La giustizia gli chiede il conto: ora gli impone di risarcire chi è entrato nel suo negozio con intenzioni tutt’altro che benevole. L’odissea senza fine di Mario Roggero, il gioielliere che sparò ai ladri rischia di doverli risarcire. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’incubo beffa del gioielliere che sparò ai ladri: niente legittima difesa e rischia pure di doverli risarcire

