L' inchiesta sulla morte di Debora Minutoli sequestrato il telefonino della vittima

Le forze dell’ordine continuano a lavorare senza sosta sulle tracce di Debora Minutoli, la donna morta all’ospedale di Patti. I carabinieri hanno sequestrato il suo telefonino, cercando di chiarire cosa sia successo in quei momenti. La procura ha aperto un’inchiesta e gli investigatori stanno passando al setaccio ogni dettaglio, sperando di trovare risposte sulla sua morte.

Le indagini guidate dal Pm Fiume vanno avanti per accertare la morte della 41enne avvenuta l'otto gennaio all'ospedale di Patti Le indagini sulla morte di Debora Minutoli all'ospedale di Patti proseguono senza sosta a opera dei carabinieri. E' stato convalidato il sequestro del telefono cellulare della 41enne deceduta l'otto gennaio, due giorni dopo l'arrivo al Pronto soccorso di Patti con febbre alta e tosse. I militari dell'Arma e il Pm Vittorio Fiume vogliono accertare presunti ritardi nell'assistenza sanitaria alla donna. Nel registro degli iscritti è stata iscritta la sanitaria che aveva in carico in quelle ore la paziente.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Debora Minutoli Rizzetto (FdI), membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Rossi: "Verifiche immediate" Precipita dal balcone a 13 anni, s’indaga per istigazione al suicidio: sequestrato il telefonino del ragazzo Un ragazzo di 13 anni è precipitato dal balcone a Viterbo. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Debora Minutoli Argomenti discussi: Atti troppo complessi incidente probatorio rinviato a maggio per l’inchiesta sulla morte…; Indagate ancora; Andrea Cricca, aperta l’inchiesta sulla morte dell’operaio di Monteu da Po; Indagini sulla morte di Davide Borgione a Torino: si cerca anche uno sciacallo che gli ha rubato il portafogli. Minneapolis, Trump frena: «L’Ice potrebbe ritirarsi». Il presidente Usa apre a un'inchiesta sulla morte di PrettiLa crisi che ha sconvolto Minneapolis potrebbe aver imboccato una svolta. Dopo settimane di raid federali, proteste di massa e due morti controverse, emergono i primi segnali di un ... ilgazzettino.it Crans-Montana, sospetti e nebbie sull’inchiesta. I parenti delle vittime: «Comanda una cricca, giocano insieme a golf»È stata lei stessa ad annunciare venerdì scorso che non sarebbe arrivato un procuratore straordinario a coordinare l’inchiesta sul rogo di Crans-Montana, dove il primo ... ilmattino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.