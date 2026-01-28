L' immunoterapia si rafforza a tavola | i cibi alleati contro il cancro

Nei giorni scorsi, studi e testimonianze hanno portato l’attenzione su come alcuni alimenti possano aiutare il nostro sistema immunitario nella lotta contro il cancro. Dalla frutta secca all’olio d’oliva, ci sono cibi che sembrano rafforzare le difese naturali del corpo. Tuttavia, gli esperti avvertono di fare attenzione alle quantità, perché un uso eccessivo potrebbe essere controproducente. La ricerca continua, ma già ora si consiglia di integrare una dieta equilibrata con questi alimenti, senza mai esagerare.

Da tempo, l'approccio nutrizionale in ambito oncologico sta profondamente cambiando paradigma. Se per decenni il rapporto tra alimentazione e tumori è stato caratterizzato prevalentemente da divieti e privazioni, le evidenze scientifiche più recenti indicano che alcune molecole presenti in alimenti di uso quotidiano possono interagire con il sistema immunitario e contribuire a potenziarne la risposta contro le cellule tumorali. Non si tratta di scorciatoie né di alternative alle terapie convenzionali. Ma un uso mirato e controllato di alcuni cibi, dall'olio d’oliva al fruttosio, può aiutare a migliorare la risposta ai trattamenti immunoterapici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il Natale porta con sé tradizioni culinarie che possono anche supportare il benessere.

Dall'olio d'oliva al miele: ecco i cibi delle feste che aiutano l'immunoterapia L'alimentazione svolge un ruolo importante nel supporto alle terapie antitumorali, contribuendo a rafforzare il sistema immunitario.

