In questi giorni, il dibattito sulla presenza di agenti dell’Ice in Italia durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 diventa sempre più acceso. Alcuni parlano di sicurezza, altri di polemiche esagerate. Ma l’obiettivo reale dell’Ice non sarebbe il vero motivo di tutta questa discussione.

In questi giorni l’Italia è teatro di un dibattito acceso sulla presenza di agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice), l’agenzia federale statunitense per l’immigrazione e le dogane, in occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Le polemiche, spesso alimentate da esponenti della sinistra, sembrano esagerate e non prive di ipocrisia, come se l’obiettivo reale non fosse tanto criticare un’agenzia straniera quanto attaccare il governo italiano. Le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani, pronunciate a margine della cerimonia per il Giorno della Memoria, meritano di essere sostenute per la loro chiarezza e capacità di ridimensionare le narrazioni allarmiste: “Io sono stato quello più duro di tutti in Italia su questo, ma non è che stanno arrivando le SS. 🔗 Leggi su Formiche.net

L'Ice non è il vero obiettivo. Ipocrisie e obiettivi di una polemica esagerata

