Andrea Dianetti, ex concorrente di Amici, ha appena annunciato il suo matrimonio. Durante una serata speciale, ha fatto una proposta romantica alla fidanzata Miriam, lasciando tutti senza parole. Il video della scena sta già facendo il giro del web.

Dopo Cassandra De Rosa, un altro ex allievo di Amici convolerà a nozze. Andrea Dianetti si sposa! L’attore che ha preso parte all’edizione numero 5 del programma di Maria De Filippi, ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. La proposta, molto romantica, è arrivata mentre i due si trovavano sul ponte della nave da crociera che li avrebbe portati ai Caraibi. A fare da cornice il tramonto. E quale momento migliore se non quello per chiedere alla sua dolce metà di sposarlo? Andrea Dianetti prima di rivelare che si sposa, ha però fatto credere alla sua fidanzata di dover girare un video divertente per i social, com’è solito fare. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - L’ex di Amici Andrea Dianetti si sposa, la romantica proposta di matrimonio alla fidanzata Miriam (VIDEO)

