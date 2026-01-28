L’Europa investe nello spazio ora serve una regia comune

La European Space Conference di Bruxelles ha mostrato come l’Europa stia rafforzando il suo impegno nello spazio. Durante l’evento, i rappresentanti hanno parlato di investimenti in aumento, di una maggiore attenzione alla sicurezza e delle decisioni prese al recente Consiglio ministeriale dell’Agenzia spaziale europea. Ora, l’obiettivo è coordinare meglio le strategie tra i paesi membri per evitare sovrapposizioni e sfruttare al massimo le risorse disponibili.

La European space conference di Bruxelles ha offerto un quadro aggiornato sullo stato delle politiche spaziali europee, in una fase segnata dall’aumento degli investimenti, dal peso crescente della sicurezza e dalle decisioni assunte al recente Consiglio ministeriale dell’Agenzia spaziale europea. Il confronto si è concentrato sul rapporto tra iniziative nazionali e architettura comune dell’Unione, oltre che sul rafforzamento delle capacità operative condivise. Iniziative nazionali e quadro europeo. Un primo tema emerso riguarda la gestione della crescita dei programmi nazionali all’interno di un disegno europeo più ampio. 🔗 Leggi su Formiche.net

