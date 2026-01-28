Leuci scontro totale | le opposizioni abbandonano l' aula Progetto approvato

Le opposizioni hanno lasciato l’aula durante la discussione sul nuovo progetto per Lecco. La maggioranza ha approvato l’idea di rinnovare una delle zone più importanti della città, ma le tensioni sono alte. Le opposizioni contestano i tempi e le modalità, preferendo abbandonare il confronto piuttosto che partecipare al voto. La decisione ha diviso i consiglieri e acceso il dibattito pubblico sui cambiamenti in arrivo.

Solo 19 voti della maggioranza permettono il passaggio del progetto per l'area di 20mila metri quadrati. Previsti 1.900 mq di commerciale, residenze e un collegamento sopraelevato verso Villa Manzoni Una delle aree più strategiche e simboliche di Lecco avrà un nuovo volto, ma la decisione è arrivata tra polemiche e spaccature. Il consiglio comunale ha approvato martedì 27 gennaio, solo con i 19 voti favorevoli della maggioranza, il progetto di rigenerazione dell'area ex Leuci, la storica fabbrica di lampadine situata tra via XI Febbraio e via Tubi. Le opposizioni hanno abbandonato l'aula in segno di protesta, denunciando l'assenza di un vero confronto politico su un intervento che cambierà il volto di circa 20mila metri quadrati nel cuore della città.

