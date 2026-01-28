lesioni su 53enne a salerno durante pandemia 5 carabinieri assolti

Il tribunale di Salerno ha deciso di assolvere cinque carabinieri accusati di aver causato lesioni a un uomo di 53 anni durante i mesi più duri della pandemia, nel marzo 2020. La vicenda era finita sotto i riflettori dopo che l’uomo aveva denunciato di essere stato picchiato dai militari durante un intervento. Dopo un’istruttoria lunga, il giudice ha stabilito che non ci sono prove sufficienti per condannarli.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Tribunale di Salerno ha assolto cinque carabinieri che erano finiti sotto inchiesta per lesioni aggravate ai danni di un 53enne: i fatti risalgono al marzo 2020, in piena pandemia da Covid. I militari, all’epoca in servizio al nucleo radiomobile di Salerno, dopo un pericoloso inseguimento arrestarono un soggetto che, come ha ricordato oggi in conferenza stampa l’avvocato Giovanni Annunziata (legale dei 5 carabinieri), “ viaggiava in autostrada, senza gomme e con un’auto in fiamme”. Il 53enne, si ribellò all’arresto, e i militari dell’arma, come spiegato dall’avvocato Annunziata “ furono costretti a utilizzare forme più invasive rispetto a quelle ordinarie di intervento”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

