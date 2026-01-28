Leonetta quando il digestivo torna ad essere arte

Nel cuore del Mugello, tra le colline che hanno dato i natali a Giotto e alla famiglia Medici, sta emergendo una nuova eccellenza toscana. Un giovane chef ha deciso di rivoluzionare il modo di interpretare il digestivo, trasformandolo da semplice fine pasto a vera e propria forma d’arte. La sua cucina si ispira ai sapori locali, ma con un tocco innovativo, e sta attirando l’attenzione di chi cerca qualcosa di autentico e originale. La zona, ancora poco conosciuta nel panorama gastronomico, sta cominciando a farsi notare anche

La rinascita di una ricetta segreta custodita per generazioni. Dal Mugello al mondo, il liquore di famiglia che in tre anni ha conquistato premi internazionali Nel cuore del Mugello, tra le colline che hanno dato i natali a Giotto e alla famiglia Medici, sta nascendo una nuova storia di eccellenza toscana. Si chiama Leonetta ed è un liquore che in soli tre anni ha conquistato palati raffinati e riconoscimenti internazionali, portando nel mondo il sapore autentico di una tradizione familiare custodita gelosamente per generazioni. La storia inizia a Caselle, frazione di Vicchio del Mugello, dove Leonetta – la nonna di Andrea Fiesoli – era una piccola celebrità locale per il suo liquore verde dal gusto inebriante.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

