Leonetta quando il digestivo torna ad essere arte

Nel cuore del Mugello, tra le colline che hanno dato i natali a Giotto e alla famiglia Medici, sta emergendo una nuova storia di eccellenza toscana. Qui, un ristorante sta riscoprendo il valore del digestivo come vero e proprio rito artistico, portando avanti una tradizione che unisce gusto e cultura. I locali si preparano a diventare un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza autentica e originale.

La rinascita di una ricetta segreta custodita per generazioni. Dal Mugello al mondo, il liquore di famiglia che in tre anni ha conquistato premi internazionali Nel cuore del Mugello, tra le colline che hanno dato i natali a Giotto e alla famiglia Medici, sta nascendo una nuova storia di eccellenza toscana. Si chiama Leonetta ed è un liquore che in soli tre anni ha conquistato palati raffinati e riconoscimenti internazionali, portando nel mondo il sapore autentico di una tradizione familiare custodita gelosamente per generazioni. La storia inizia a Caselle, frazione di Vicchio del Mugello, dove Leonetta – la nonna di Andrea Fiesoli – era una piccola celebrità locale per il suo liquore verde dal gusto inebriante.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Mugello Giotto Saldo migratorio positivo, speranza per il futuro: Montemesola torna ad essere scelta A Montemesola il saldo migratorio è tornato positivo, portando un po’ di speranza per il futuro del paese. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Mugello Giotto Argomenti discussi: Leonetta, quando il digestivo torna ad essere arte. Leonetta, quando il digestivo torna ad essere arteLa rinascita di una ricetta segreta custodita per generazioni. Dal Mugello al mondo, il liquore di famiglia che in tre anni ha conquistato premi internazionali ... firenzetoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.