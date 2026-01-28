Leonardo Bindi si prende la scena a Torre del Lago. La sua vittoria al

La cintura nera del campione del mondo di karate Leonardo Bindi è stata la protagonista della quinta edizione del " Premio Sport Città di Viareggio ", raccogliendo la stand ovation dell’affollatissimo auditorium "Caruso" di Torre del Lago. Una cerimonia scoppiettante quella andata in scena lunedì sera al termine di una maratona che ha visto avvicendarsi sul podio otto categorie, per altrettanti vincitori, quattro premi speciali, il premio alla carriera e il premio satira nello sport. Oltre a Bindi come vincitore assoluto. I nominativi sono il frutto del lavoro delle associazioni iscritte alla Consulta dello sport che hanno scelto le otto candidature per ciascuna categoria votando i relativi vincitori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leonardo Bindi: è lui il vincitore assoluto

