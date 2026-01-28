Lega confermata conferenza su remigrazione Sasso lavora a suo testo

La Lega conferma la sua volontà di portare avanti la conferenza sulla remigrazione alla Camera. Domenico Furgiuele, deputato leghista, assicura che non ci saranno ripensamenti e che l’evento si terrà come previsto. La riunione dovrebbe essere un’occasione per il comitato ‘Remigrazione e Riconquista’ di presentare una proposta di legge di iniziativa popolare, con promotori come Casapound, il Fronte Skinheads e altri gruppi legati a Brescia. Sul fronte politico, si lavora ancora sul testo che Sasso sta st

Roma, 28 gen. (askanews) – Il deputato leghista Domenico Furgiuele non farà alcuna marcia indietro sulla conferenza stampa ‘prenotata’ alla Camera per consentire al comitato ‘Remigrazione e Riconquista’ di presentare la proposta di legge di iniziativa popolare sulla ‘remigrazione’ che vede tra i promotori Casapound, il Fronte Skinheads, la rete dei Patrioti e Brescia ai bresciani. La conferenza stampa si terrà venerdì prossimo come stabilito, “nessuna remissione di peccato, non farò alcun passo indietro e la condivido pienamente”, garantisce. Nel frattempo, un altro collega di partito, anche lui vicino all’ex generale Vannacci, Roberto Sasso, sta lavorando ad una sua proposta di legge sulla remigrazione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Remigrazione Consiglio

Nel corso di un intenso confronto tra i gruppi del Pd al Senato, si è discusso a lungo sul disegno di legge Delrio.

La Lega ha annunciato una conferenza stampa per il 30 gennaio presso la Camera dei deputati, incentrata sulla questione della remigrazione e le alleanze con CasaPound e Veneto Fronte Skinheads.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Remigrazione Consiglio

Argomenti discussi: La Lega porta la remigrazione alla Camera: il 30 gennaio la conferenza stampa con Casapound e altre sigle di estrema destra; Lega a Roccaraso senza Vannacci. Botta e risposta con Francesca Pascale; Salvini da Rivisondoli: Chi lascia la Lega finisce nel nulla; Casapound alla Camera per un convegno sulla remigrazione, è bufera.

Lega, confermata conferenza su remigrazione. Sasso lavora a suo testoRoma, 28 gen. (askanews) – Il deputato leghista Domenico Furgiuele non farà alcuna marcia indietro sulla conferenza stampa ‘prenotata’ alla Camera per consentire al comitato ‘Remigrazione e Riconquist ... askanews.it

La Lega organizza una conferenza stampa sulla remigrazione con CasaPound e il Veneto Fronte Skinheads. La reazione del centrosinistra e la replica della Camera dei deputatiLa sala è stata prenotata da Domenico Furgiuele. Saranno presenti portavoce ed esponenti di CasaPound, Forza Nuova, Veneto Fronte Skinheads e di altre realtà locali dell’estrema destra ... open.online

La candidatura, che era nell'aria, confermata questa mattina nel vertice di FdI, Lega e Forza Italia. Il sindaco di Romano complica la vita al Pd. Aspettando Gandolfi...(forse) - facebook.com facebook