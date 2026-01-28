Le voci di Andra Tati e Sergio – La Shoah raccontata ai ragazzi convegno con Roccella

Giovedì mattina a Roma si tiene un convegno dedicato alla Shoah, rivolto ai giovani. L’evento si svolge nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati a partire dalle 9.30. Tra i relatori ci sono anche le voci di Andra, Tati e Sergio, che racconteranno le loro esperienze e storie legate a quel periodo. È un’occasione per avvicinare i ragazzi a una pagina difficile della storia attraverso testimonianze dirette.

ROMA – Giovedì 29 gennaio, a partire dalle ore 9.30, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno “Le voci di Andra, Tati e Sergio – La Shoah raccontata ai ragazzi”. Si prevede nell’occasione il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. Intervengono Eugenia Roccella (foto), ministra per la Famiglia, la Natalità e le pari Opportunità, Mario Venezia, presidente della Fondazione Museo della Shoah. Nel corso dell’evento, proiezione del corto “Storia di Sergio”, di Rosalba Vitellaro, con le testimonianze di Tatiana Bucci e Mario De Simone. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Le voci di Andra, Tati e Sergio – La Shoah raccontata ai ragazzi”, convegno con Roccella Approfondimenti su Andra Tati Una giornata per non dimenticare: la Shoah raccontata ai bambini alla Scuola Paritaria Santa Rita di Aversa La Scuola Paritaria Santa Rita di Aversa organizza Il CPO itinerante fa tappa a Serino: incontro “La disparità raccontata ai ragazzi” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Andra Tati Argomenti discussi: Andrea Chimenti canta Ninnarella, nuovo singolo di Ninotchka; La potenza della parola incontra l’anima della canzone d’autore: al via il ciclo di incontri Lo Spazio in Versi; La forma delle ombre, il giallo siciliano di Andrea Magrì; 27 gennaio Giorno della Memoria, Andrea Battistini, la Memoria cammina nelle nostre azioni. CAMERA DEI DEPUTATI: «**CONVEGNO LE VOCI DI ANDRA, TATI E SERGIO, LA SHOAH RACCONTATA AI RAGAZZI**»Giovedì 29 gennaio, alle ore 9.30, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera si svolge il convegno Le voci di Andra, Tati e Sergio - La Shoah ... agenziagiornalisticaopinione.it Libreria Tommaso Andrea Alessandro Minerva Vita Activa presenta Voci di donne : la rivista Femmina nella Trieste degli anni Venti di Barbara Vinciguerra - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.