Le tisane invernali e gli infusi caldi benefici ricette

Con l’arrivo dell’inverno, molti cercano conforto in tazze di tisane calde. Questi infusi naturali non solo offrono un momento di relax, ma aiutano anche il corpo a depurarsi e a combattere i malanni stagionali. Ricette semplici e proprietà benefiche delle piante rendono le tisane un alleato in più durante le giornate fredde.
Le tisane sono un ottimo rimedio naturale che, oltre a rappresentare un momento piacevole e rilassante per coccolarsi, costituiscono un valido aiuto per l’organismo grazie alle proprietà benefiche e depurative delle piante.Inoltre sono composte da acqua, risultando quindi molto utili per reidratarsi, e non contengono caffeina: possono essere bevute a qualsiasi ora, anche prima di andare a dormire per conciliare un buon sonno. Sorseggiare bevande calde a base di foglie e fiori per il proprio benessere è un’usanza molto antica: il più classico degli infusi, il tè, veniva consumato dai monaci buddisti cinesi già nel III secolo, perché si pensava che la bevanda avesse proprietà tonificanti per l’organismo.🔗 Leggi su Veronasera.it
Tisana alla malva, le proprietà, i benefici e i migliori infusi
La tisana alla malva è un infuso naturale apprezzato per le sue proprietà emollienti, antiossidanti e depurative.
