Le Resistenze | convegno Ampa a Palazzo Alvaro

Questa mattina a Palazzo Alvaro si è aperto il convegno nazionale “Le Resistenze”. Organizzato da Ampa e altre associazioni partigiane e antifasciste di Reggio Calabria, l’evento si concentra sul ruolo e sulla memoria della lotta antifascista. Numerosi relatori e rappresentanti delle associazioni sono arrivati per discutere di impegno civile e resistenza nel passato e nel presente. La giornata proseguirà con interventi e tavole rotonde fino a sera.

Al via giovedì 29 gennaio un convegno di rilievo nazionale sul tema “Le Resistenze”, ad organizzarlo le associazioni partigiane e antifasciste reggine Ampa venticinqueaprile con la partecipazione di Anei,Alioscia, Fiap. Al convegno hanno dato adesione le associazioni partigiane Anpc ed Anpi di Reggio Calabria. Sarà presente Anna Maria Sambuco, presidente nazionale dell’Anei, che introdurrà i lavori del convegno (moderati da Tiziana Biondi di Ampa venticinqueaprile) per sottolineare il contributo alla Resistenza delle centinaia di migliaia di internati militari italiani (Imi) nei campi di concentramento nazisti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Reggine Resistenze ‘Dal prefisso al possibile: ripensare le dis-abilità’, convegno a Palazzo Paolo V Villaggio Bianco di Babbo Natale: inclusione e divertimento a Palazzo Alvaro Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Reggine Resistenze Argomenti discussi: Il Giorno della Memoria. Il Giorno del Ricordo. I giorni della Storia: giovedì il convegno sulle Resistenze a palazzo Alvaro · ilreggino.it. Resistenze dimenticate celebrano la Giornata dei diritti umaniLe testimonianze di Yoosef Lesani (Iran), Lorent Saleh (Venezuela), Zilan Diyar (Kurdistan) e Yulia Yukhno (Bielorussia) saranno al centro del convegno 'Diritti umani e civili: le resistenze ... ansa.it Palazzo Alvaro celebra la Giornata della Memoria. Versace: "Un momento per ricordare e per riflettere, perchè ciò che è stato non accada mai più" - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.