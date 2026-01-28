Le probabili formazioni di Borussia Dortmund Inter | ecco chi al posto di Barella

L’Inter si prepara a sfidare il Borussia Dortmund domani sera, con la partita ancora aperta per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Dopo la sconfitta contro l’Arsenal, i nerazzurri sanno di dover vincere e sperare in risultati favorevoli. In attesa delle scelte di Inzaghi, si pensa a qualche cambio in formazione, soprattutto in attacco, dove Barella potrebbe essere sostituito. La squadra sta lavorando duro in allenamento, consapevole dell’importanza della sfida.

Probabili formazioni di Borussia Dortmund Inter. L’Inter non ha ancora smesso di crederci. La sconfitta contro l’Arsenal ha complicato in modo serio la corsa al passaggio diretto agli ottavi di UEFA Champions League, ma non ha spento del tutto le speranze nerazzurre. L’Inter si giocherà tutto questa sera alle ore 21:00 al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund, con un doppio obiettivo: restare aggrappata al sogno top 8 e, soprattutto, provare a sfatare il tabù big match che fin qui ha pesato parecchio nel cammino europeo. Come arriva il Borussia Dortmund. Il Borussia Dortmund si presenta all’appuntamento con numeri offensivi importanti.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Borussia Dortmund Inter

Per la partita tra Borussia Dortmund e Inter, analizzando le probabili formazioni, si evidenzia l'importanza dell’esperienza in difesa e il ruolo di un possibile dubbio a metà campo.

Il match tra Borussia Dortmund e Inter, valido per l’ottava giornata della Champions League 20252026, rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre.

Ultime notizie su Borussia Dortmund Inter

L’Inter perde uno dei suoi uomini chiave nel momento più delicato. Nicolò Barella non sarà a disposizione per la trasferta di Champions League contro il Borussia Dortmund. Il centrocampista resterà a Milano dopo aver accusato un risentimento muscolare nel - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #BorussiaDortmund- #Inter x.com