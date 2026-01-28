Le prime pagine di oggi

Questa mattina le prime pagine sono dominate dalla frana a Niscemi, che ha causato paura e disagi tra i residenti. Intanto, prosegue la polemica sugli agenti dell'ICE in Italia in vista delle Olimpiadi, con critiche e richieste di spiegazioni. Spazio anche alle celebrazioni del Giorno della Memoria, che quest’anno si svolgono tra eventi e commemorazioni ufficiali.

La polemica sugli agenti dell'ICE in Italia per le Olimpiadi, la frana di Niscemi, e le celebrazioni del giorno della Memoria Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono diverse: alcuni si occupano della polemica sulla presenza in Italia di agenti dell’agenzia federale statunitense ICE con incarichi non operativi durante le Olimpiadi di Milano Cortina, altri titolano sulla frana nel centro storico di Niscemi in Sicilia che continua ad avanzare, altri ancora aprono sulle celebrazioni di ieri per il giorno della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto, del nazismo e del fascismo. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. RASSEGNA STAMPA 9 GENNAIO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Ultime notizie su Niscemi Frana Argomenti discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 gennaio: la rassegna stampa; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 gennaio: la rassegna stampa; Fotorassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di giovedì 22 gennaio; Le prime pagine di oggi. Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 27 gennaioL'ultima giornata della Serie A resta uno dei fili conduttori delle prime pagine di oggi, ma il focus principale è sulla continuità. tuttomercatoweb.com Prime pagine: L’Inter non si ferma; Chivu tifa BayernLa Gazzetta dello Sport apre con la cavalcata dell’Inter in Serie A e in Champions League. In prima pagina anche il tema rinnovo di Spalletti e Yildiz in casa Juve e la partenza di Daniel Maldini in ... gianlucadimarzio.com Le prime pagine di mercoledì 28 gennaio 2026 #abruzzo #ilCentro - facebook.com facebook Buongiorno con le prime pagine di oggi, martedì 27 gennaio 2026 x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.