Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 28 gennaio 2026
Questa mattina i principali quotidiani sportivi sono arrivati in edicola con le loro prime pagine. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport mostrano le notizie più importanti di oggi, tutte pronte a catturare l’attenzione dei tifosi e degli appassionati di calcio e sport in generale.
Calciomercato Serie A: idea Disasi per la difesa della Fiorentina, la Juventus si muove per il nuovo attaccante! Jacquet, c’è la fila per il gioiello del Rennes! 3 big europee in corsa: trattive già avviate! Onana può tornare all’Inter? Clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra: svelato il piano per il post Sommer Abraham Aston Villa, adesso è ufficiale: nuova avventura per l’ex Roma e Milan! L’annuncio Calciomercato Serie A: idea Disasi per la difesa della Fiorentina, la Juventus si muove per il nuovo attaccante! Fiorentina, che guaio! Due titolarissimi out col Como per problemi fisici: sono in tribuna! Parma, doppio colpo di mercato per i ducali: arrivano Carboni e Nicolussi Caviglia! Tutti i dettagli Jacquet, c’è la fila per il gioiello del Rennes! 3 big europee in corsa: trattive già avviate! Abraham Aston Villa, adesso è ufficiale: nuova avventura per l’ex Roma e Milan! L’annuncio Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com
