Le previsioni meteo di oggi 28 gennaio ad Avellino

Questa mattina ad Avellino il cielo è coperto da nuvole e la pioggia non si ferma. Sono previsti circa 32 millimetri di acqua nelle prossime ore, con pioggia debole ma costante durante tutta la giornata. Le strade sono umide e le persone si muovono con ombrelli aperti, mentre le previsioni non cambiano nel corso della giornata.

A Avellino oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 32mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1899m. I venti saranno al mattino.

