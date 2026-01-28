Le pagelle di Fiorentina-Como | Piccoli un pieno di autostima che in un periodo così serve come l’aria

La partita tra Fiorentina e Como si è conclusa con un risultato che lascia poche certezze. La Fiorentina ha mostrato alcune lacune, soprattutto in difesa, mentre il protagonista è stato Piccoli, che ha dato segnali di fiducia e autostima. In un momento difficile, i giovani come lui cercano di tenere alto il morale della squadra. La partita è stata difficile, ma Piccoli ha dimostrato di avere ancora tanto da offrire.

Firenze, 27 gennaio 2026 – Le pagelle viola di Fiorentina-Como. Christensen 5 - Sicuro in apertura su Kuhn, non altrettanto sicuro col pallone tra i piedi. Si supera nella ripresa su Caqueret. Goffo sul rasoterra vincente di Nico Paz che non pare irresistibile, anche con la deviazione di Fagioli. Fortini 4 - Le voci di mercato evidentemente non lo lasciano tranquillo. Una serata di coppa difficilissima, sempre in affanno. Non reattivo nell’andare su Sergi Roberto più lesto di tutti a recuperare il rimbalzo nell’occasione del pari. Con il passare dei minuti va in difficoltà soprattutto nelle coperture su Kuhn. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle di Fiorentina-Como: Piccoli, un pieno di autostima che in un periodo così serve come l’aria Approfondimenti su Fiorentina Como Vanoli post Fiorentina Como: «Ci serve qualcosa in più, su Piccoli ho una speranza» Dopo l’eliminazione agli ottavi di Coppa Italia contro il Como, l’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha commentato la partita. Fiorentina non resiste al Como (1-3) e saluta la Coppa Italia. Piccoli segna e spreca. Christensen si fa bucare da Nico Paz. Pagelle La Fiorentina saluta la Coppa Italia dopo la sconfitta casalinga contro il Como. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Fiorentina Como Argomenti discussi: Fiorentina-Cagliari 1-2, le pagelle della partita di Serie A; Fiorentina-Cagliari 1-2, pagelle: Palestra show con gol e assist, Comuzzo e Pongracic disastrosi; Fiorentina-Cagliari, le pagelle: Palestra da Nazionale, 8. Serata nera per Comuzzo, 4,5; Serie A Fiorentina-Cagliari 1-2: Le pagelle. Le pagelle di Fiorentina-Como: Piccoli, un pieno di autostima che in un periodo così serve come l’ariaNon raggiunge la sufficienza l'allenatore Vanoli: i gol presi sugli sviluppi di un calcio da fermo sono un problema irrisolto che alla fine pesano, come l’arrendevolezza nel finale ... sport.quotidiano.net Coppa Italia, Fiorentina-Como 1-3, le pagelle: ora la sfida col NapoliFabregas continua a vincere. Il Como batte la Fiorentina all'Artemio Franchi 1-3 e avanza ai quarti di finale di Coppa Italia. Dopo un primo ... msn.com Le parole dopo Fiorentina-Como https://mdst.it/4qLBuTF #SportMediaset - facebook.com facebook Le ultime 4 trasferte del Como: Lecce-Como 0-3 Pisa-Como 0-3 Lazio-Como 0-3 Fiorentina-Como 1-3 Fabregas sarà pure un “giochista”, ma i risultati non mancano affatto. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.