Le indagini sui Moretti Spunta il giallo sulla schiuma e i precedenti con le fiamme

Le indagini sui Moretti si fanno sempre più intricate. Dopo il controllo del 2019, che aveva dato esito positivo, spunta ora un nuovo giallo sulla presenza di schiuma e sui precedenti con le fiamme. La vicenda resta sotto stretta osservazione delle forze dell’ordine, mentre si cercano risposte su cosa sia realmente successo.

Nell'ultimo controllo del 2019 per il comune di Crans Montana al Constellation "era tutto in regola". Addirittura i vigili del fuoco, dice Jacques Moretti a verbale, "hanno approvato" la schiuma acustica sul soffitto. Quella che ha causato la strage di capodanno. Il titolare del locale si difende così davanti ai pm, mentre la moglie Jessica, ammessa a presenziare all'interrogatorio del 21 gennaio, come prevede la legge svizzera, può ascoltare la versione del marito e il giorno dopo dare la sua, che combacerà in pieno. I pm gli mostrano delle foto, consegnate alla procura da un testimone, in cui si vede che a metà dicembre, due settimane prima della tragedia, c'erano delle stecche da biliardo a sorreggere la schiuma acustica: "Semplice manutenzione, ho applicato l'adesivo per fissarla".

Crans-Montana, due precedenti indagini sui coniugi Moretti prima del tragico incendio
Crans-Montana, 2023 – Prima dell'incendio che ha coinvolto il bar Le Constellation, i coniugi Moretti erano stati oggetto di due indagini da parte delle autorità vallesane.

Crans Montana, spunta un audio di Moretti: «Dimmi se la schiuma cade o no». I pannelli rotti del soffitto sostenuti con stecche da biliardo
La recente scoperta di un audio di Moretti evidenzia le condizioni del soffitto di Le Constellation a Crans Montana, dove la schiuma fonoassorbente si staccava anche prima dell'incendio di Capodanno.

Crans-Montana, scontro diplomatico dopo la scarcerazione di Jacques Moretti

Crans-Montana, Meloni dopo la scarcerazione di Moretti: Indagini lacunose, la nostra disponibilità ignorata. Subito una squadra investigativa comune

Crans-Montana, Moretti non era più gestore del Constellation: cosa cambia per l'inchiesta

Crans-Montana, Giorgia Meloni contro la scarcerazione di Jacques Moretti e le lacune sulle indagini
Dopo la scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti, Giorgia Meloni ha chiesto una squadra investigativa comune per le indagini su Crans-Montana.

Crans-Montana, la Procura di Roma invia investigatori per affiancare gli svizzeri nelle indagini sui Moretti
La Procura di Roma è pronta a inviare i suoi investigatori per affiancare gli svizzeri nelle indagini sulla strage di Crans-Montana e i Moretti.

I legali di alcune vittime hanno svolto indagini di parte ed hanno chiesto formalmente alla magistratura svizzera di indagare su una riunione segreta di tutti i dipendenti ed ex dipendenti, convocati uno ad uno direttamente dai coniugi Moretti il 7 gennaio.

L'Italia chiede di partecipare alle indagini con una squadra investigativa comune. Attesi nelle prossime settimane i nuovi interrogatori dei Moretti, titolari del locale andato a fuoco. Fanno discutere le dichiarazioni già rese.

