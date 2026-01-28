Le gemelline sono qui Da tre a cinque | la famiglia del famoso ora è al completo

La famiglia di una star della NRL si è allargata con due nuove arrivate. La coppia ha dato il benvenuto alle gemelline sabato 24 gennaio, portando la famiglia da tre a cinque. La notizia ha fatto felici i fan, che hanno condiviso il momento di gioia sui social.

La famiglia del famoso si allarga e lo fa nel modo più emozionante possibile. La star della prima divisione della NRL e sua moglie hanno dato il benvenuto alle loro due gemelle sabato 24 gennaio, regalando ai fan una notizia carica di tenerezza e felicità. Un evento atteso, ma vissuto con la discrezione che ha sempre contraddistinto la coppia, almeno fino al momento di condividere la gioia sui social. È stato mercoledì che il giocatore dei Sydney Roosters, di Nat Butcher, 28 anni, insieme alla moglie, ha deciso di raccontare pubblicamente questo nuovo capitolo della loro vita. Attraverso una galleria di immagini pubblicate sui social media, Nat e Harmony hanno mostrato i primi istanti trascorsi in ospedale con le loro figlie appena nate.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su NRL Gemelline

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su NRL Gemelline

Argomenti discussi: Non è un mondo per i bambini: Liam arrestato negli Usa a 5 anni, due gemelline di un anno disperse in mare a Lampedusa.

Le gemelle Kessler sono state seppellite in gran segreto: Di nuovo riunite con la nostra amata mammaSono state sepolte in gran segreto, senza pubblico né cerimonie ufficiali, e soprattutto di nuovo unite alla loro mamma. Alice ed Ellen Kessler, icone assolute dello spettacolo europeo, riposano ora ... ilfattoquotidiano.it

Gemelle Kessler morte insieme a 89 anni, indagine della polizia sulle cause del decessoLe gemelle Kessler sono morte. Avevano 82 anni. Lo scrive la Bild. Alice ed Ellen Kessler, cantanti, attrici e artiste di fama internazionale, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco e ... quotidianodipuglia.it

Due gemelline di appena un anno sono state inghiottite dal mare. Una frase che pesa come un macigno. Una verità che lacera, mentre tutto intorno regna il silenzio. Un silenzio rotto solo oggi da chi, a Lampedusa, ieri ha avuto il coraggio di uscire in mare e st - facebook.com facebook

Disperse: 2 gemelline di 1 anno sono state inghiottite dal mare. Nel silenzio rotto solo oggi da chi a #Lampedusa ieri ha soccorso 61 esseri umani sopravvissuti al mare in tempesta. Lo riferiscono gli operatori di @SaveChildrenIT x.com