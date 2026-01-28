Le formazioni ufficiali di Napoli-Chelsea

Questa sera il Maradona si prepara a ospitare l’ultimo atto della fase a gironi di Champions League. Il Napoli di Conte sfida il Chelsea in una partita che potrebbe decidere il destino delle due squadre nella competizione. I tifosi sono già in attesa, mentre le formazioni ufficiali sono state annunciate e tutti gli occhi sono puntati sui giocatori che scenderanno in campo.

Tutto pronto per l'ultimo turno di Champions, il Napoli di Conte affronta gli inglesi del Chelsea. NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo; Buongiorno; Juan Jesus; Spinazzola; Lobotka; McTominay; Olivera; Vergara; Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte. A disposizione: Contini; Spinelli; Gutierrez; Lukaku; Beukema; De Chiara; Garofalo. CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto; Chalobah; Fofana; Cucurella; James; Caicedo; Palmer; Enzo Fernandez; Neto; Joao Pedro. Allenatore: Liam Rosenior. A disposizione: Jorgensen; Merrick; Badiashile; Delap; Palmer; Gittens; Hato; Chalobah; George; Acheampong; Guiu; Garnacho.

