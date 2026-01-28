Le continue collusioni reiterate dei politici sono uno spettacolo orribile | Lino Guanciale sulle tracce di Matteo Messina Denaro
Dopo 30 anni di latitanza, Matteo Messina Denaro è stato arrestato il 16 gennaio 2023. I Carabinieri del ROS hanno catturato il boss mafioso nella clinica privata “La Maddalena” di Palermo, dove si sottoponeva a cure per un tumore al colon sotto il falso nome di Andrea Bonafede. La sua cattura ha posto fine a una delle più lunghe latitanze nella storia italiana, iniziata nel lontano 1993. L’evento viene raccontato in “ L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro ”, la serie tv in onda in due serate, in prima visione su Rai1, martedì 3 e mercoledì 4 febbraio. Il colonnello Lucio Gambera, interpretato da Lino Guanciale, è da anni sulle tracce del latitante ma, a causa dei ripetuti fallimenti, ha ricevuto dal suo Comandante un’indicazione: ha tre mesi di tempo per portare a termine l’incarico, ovvero catturare Messina Denaro che sullo schermo veste i panni di Ninni Bruschetta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Matteo Messina Denaro
“Le continue collusioni reiterate anche da personaggi politici sono uno spettacolo orribile”: Lino Guanciale sulle tracce di Matteo Messina Denaro
Lino Guanciale e Ninni Bruschetta in “L’invisibile”: la serie Rai sulla cattura di Matteo Messina Denaro
