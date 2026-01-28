Le continue collusioni reiterate anche da personaggi politici sono uno spettacolo orribile | Lino Guanciale sulle tracce di Matteo Messina Denaro

Lino Guanciale critica duramente le collusioni tra politici e criminalità organizzata, definendo lo spettacolo come

Dopo 30 anni di latitanza, Matteo Messina Denaro è stato arrestato il 16 gennaio 2023. I Carabinieri del ROS hanno catturato il boss mafioso nella clinica privata “La Maddalena” di Palermo, dove si sottoponeva a cure per un tumore al colon sotto il falso nome di Andrea Bonafede. La sua cattura ha posto fine a una delle più lunghe latitanze nella storia italiana, iniziata nel lontano 1993. L’evento viene raccontato in “ L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro ”, la serie tv in onda in due serate, in prima visione su Rai1, martedì 3 e mercoledì 4 febbraio. Il colonnello Lucio Gambera, interpretato da Lino Guanciale, è da anni sulle tracce del latitante ma, a causa dei ripetuti fallimenti, ha ricevuto dal suo Comandante un’indicazione: ha tre mesi di tempo per portare a termine l’incarico, ovvero catturare Messina Denaro che sullo schermo veste i panni di Ninni Bruschetta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti su Messina Denaro

In questa serie Rai viene raccontata la lunga latitanza di Matteo Messina Denaro, il boss

In occasione del terzo anniversario dell’arresto di Matteo Messina Denaro, viene presentata la miniserie

