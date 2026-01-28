Lazio-Genoa venerdì 30 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Poche reti all’Olimpico

Questa sera all’Olimpico si gioca Lazio-Genoa, partita valida per la 23esima giornata di Serie A. La Lazio arriva con molte assenze e poca fiducia, mentre il Genoa cerca punti importanti in trasferta. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e il pronostico rimane aperto, anche se si aspetta una partita combattuta e con poche reti.

La Lazio arriva alla sfida col Genoa, che apre la 23esima giornata di Serie A, in una condizione mentale per nulla positiva. I biancocelesti stanno affrontando settimane complicate sul mercato e per i risultati non all’altezza. La formazione capitolina ha vinto soltanto una delle ultime sette partite e condivide attualmente il nono posto con l’Udinese.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Questa sera all’Olimpico la Lazio affronta il Genoa nella prima partita della 23ª giornata di Serie A.

Questa sera alle 20:45 si gioca Lazio-Genoa, partita valida per la 23esima giornata di Serie A.

«La Lazio ha bisogno di una svolta, dobbiamo tornare a vincere davanti al nostro pubblico. » Questa sera, allo Stadio Olimpico di Roma, si apre la 23ª giornata di Serie A con l’anticipo tra Lazio e Genoa. Fischio d’inizio alle 20:45, partita disponibile in esclusiv facebook

