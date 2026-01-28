Lazio-Genoa venerdì 30 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Poche reti all’Olimpico
Questa sera all’Olimpico si gioca Lazio-Genoa, partita valida per la 23esima giornata di Serie A. La Lazio arriva con molte assenze e poca fiducia, mentre il Genoa cerca punti importanti in trasferta. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e il pronostico rimane aperto, anche se si aspetta una partita combattuta e con poche reti.
La Lazio arriva alla sfida col Genoa, che apre la 23esima giornata di Serie A, in una condizione mentale per nulla positiva. I biancocelesti stanno affrontando settimane complicate sul mercato e per i risultati non all’altezza. La formazione capitolina ha vinto soltanto una delle ultime sette partite e condivide attualmente il nono posto con l’Udinese.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondimenti su Lazio Genoa
Lazio-Genoa (venerdì 30 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Poche reti all’Olimpico
Questa sera all’Olimpico la Lazio affronta il Genoa nella prima partita della 23ª giornata di Serie A.
Lazio-Genoa (venerdì 30 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Questa sera alle 20:45 si gioca Lazio-Genoa, partita valida per la 23esima giornata di Serie A.
Ultime notizie su Lazio Genoa
Argomenti discussi: Serie A Enilive | Lazio-Genoa, le modalità di accredito; La presentazione della 23^ giornata di Serie A; Lazio-Genoa: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Serie A, oggi Lazio-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla.
Lazio Genoa LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 23° GiornataLa sfida Lazio – Genoa di Venerdì 30 Gennaio alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in ... stadiosport.it
Lazio-Genoa: cronaca diretta e risultato in tempo realeDiretta Lazio-Genoa del 30 gennaio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net
«La Lazio ha bisogno di una svolta, dobbiamo tornare a vincere davanti al nostro pubblico. » Questa sera, allo Stadio Olimpico di Roma, si apre la 23ª giornata di Serie A con l’anticipo tra Lazio e Genoa. Fischio d’inizio alle 20:45, partita disponibile in esclusiv facebook
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Lazio- #Genoa x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.