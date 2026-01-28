Lazio-Genoa venerdì 30 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Questa sera alle 20:45 si gioca Lazio-Genoa, partita valida per la 23esima giornata di Serie A. La Lazio arriva in campo con molte ombre, dato che la squadra attraversa un momento difficile. I biancocelesti cercano punti per risollevarsi in classifica, mentre il Genoa vuole mettere un freno alle sconfitte e tornare a fare risultato. La partita si presenta aperta e incerta, con entrambe le squadre determinate a conquistare i tre punti.

La Lazio arriva alla sfida col Genoa, che apre la 23esima giornata di Serie A, in una condizione mentale per nulla positiva. I biancocelesti stanno affrontando settimane complicate sul mercato e per i risultati non all’altezza. La formazione capitolina ha vinto soltanto una delle ultime sette partite e condivide attualmente il nono posto con l’Udinese.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Approfondimenti su Lazio Genoa

Ultime notizie su Lazio Genoa

