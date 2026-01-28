Il Comune sta seguendo 57 persone considerate fragili nel loro percorso di ricerca di lavoro. Molti cittadini si rivolgono agli sportelli comunali per chiedere aiuto e consigli, e tra le richieste più frequenti c’è proprio l’assistenza per trovare un’occupazione. La situazione resta difficile, ma l’amministrazione ha avviato iniziative specifiche per sostenere chi si trova in difficoltà.

La ricerca di lavoro è tra le esigenze che ricorrono con frequenza quando i cittadini accedono agli sportelli comunali. In particolare per i cittadini fragili o con disabilità, nel 2025 l’area Lavoro dei Servizi sociali del Comune di Savignano ha seguito 57 persone in un percorso economico o socio lavorativo, articolato all’interno di una rete formata da associazioni, aziende, cooperative sociali, enti di formazione e del terzo settore e il Centro per l’impiego, che partecipano ai progetti. Di questi 35 sono interventi che si realizzano nell’ambito del programma Gol, garanzia di occupabilità dei lavoratori, finanziato dal Pnrr con l’obiettivo di inserire sul mercato del lavoro disoccupati e lavoratori vulnerabili, tra i quali anche giovani Neet, donne svantaggiate, persone con disabilità e over 55. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavoro, il Comune segue 57 ’fragili’

Approfondimenti su Lavoro Comune

Nel 2025, 57 cittadini fragili o con disabilità hanno partecipato a percorsi formativi e tirocini, evidenziando l’impegno per l’inclusione e il supporto alle persone in situazione di vulnerabilità.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Lavoro Comune

Argomenti discussi: Lavoro, il Comune segue 57 ’fragili’; Progetto Orchestra Inclusiva Oltreconfine; Persone senza dimora all’Ospedale: al lavoro Comune e Asst Cremona; Palermo capitale dei barbieri, Lagalla inaugura l'evento: Tradizione che crea lavoro.

Selezioni pubbliche Comune di Catania: lavoro per esperti laureati (anche con laurea triennale)Il Comune di Catania, in Sicilia, in qualità di Ente Capofila ha indetto delle nuove selezioni pubbliche per incarichi di lavoro a esperti. Ecco l'Avviso da scaricare e tutte le informazioni utili per ... ticonsiglio.com

Contratto di lavoro marittimo a tempo determinato: casi particolari e regole da seguireIl rapporto di lavoro marittimo rientra tra le tipologie di contratto di lavoro speciale. Segue, infatti, una specifica disciplina contenuta ... ipsoa.it

Buongiorno. Attualmente lavoro in un comune con meno di 10k abitanti con inquadramento come istruttore amministrativo, ma vorrei provare qualche concorso da funzionario magari in un ente regionale (regione Lombardia) o ministeriale. Ho due lauree, di c - facebook.com facebook