Lavori per il nuovo sottopasso fermi da mesi Renzi FdI interroga il sindaco | Quando avverrà la riapertura?

Renzi di Fratelli d’Italia ha chiamato in causa il sindaco, chiedendo quando finiranno i lavori del sottopasso al Grattacielo. I lavori sono fermi da mesi e il consigliere denuncia che, iniziati nel febbraio 2024, sono passati più di due anni, mentre i tempi previsti erano di appena 350 giorni. La situazione del cantiere resta incerta e preoccupa chi deve attraversare l’area quotidianamente.

Il capogruppo consigliare di Fratelli d’Italia: "I lavori iniziati nel Febbraio 2024, dopo 2 anni, rispetto ai 350 giorni previsti, sono in grave ritardo" “Fermi da mesi i lavori di rifacimento delle rampe del sottopassaggio del Grattacielo”. A denunciare la situazione del cantiere è il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Gioenzo Renzi, che sottolinea come “I lavori iniziati nel Febbraio 2024, dopo 2 anni, rispetto ai 350 giorni previsti, sono in grave ritardo”. Come sottolinea lo stesso Renzi, sul lato a mare dell'opera “dopo le opere funzionali allo scavo, sono ancora da realizzare le due rampe di scale per l’accesso pedonale in Via Monfalcone, Viale Rodi e la rampa dedicata al transito di persone con disabilità e ciclisti”.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Grattacielo Renzi Strada chiusa per voragine, Marcello (FdI) interroga: "La Regione solleciti sui tempi di riapertura" La strada di via Ponte a Ponte Verucchio, in provincia di Rimini, rimane chiusa a causa di una voragine. Santa Teresa da nove mesi senza ufficio postale, il sindaco di Spoltore chiede una data certa sulla riapertura Dopo nove mesi dalla distruzione dell’ufficio postale di Santa Teresa, causata da un assalto al bancomat, il sindaco Chiara Trulli sollecita Poste Italiane a comunicare una data precisa per la riapertura. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Grattacielo Renzi Argomenti discussi: Cacioppo, CMB: Iniziati i lavori per il nuovo polo RAI a Milano (Video); Venezia, lavori per la nuova Questura: violazioni del Codice appalti; PONTINIA, INIZIATI I LAVORI PER IL NUOVO PARCHEGGIO IN VIA MAMELI; In appalto i lavori per il nuovo hospice pediatrico a Padova. Riccione, lungomare del Sole: partiti i lavori del secondo stralcioSono iniziati i lavori al secondo stralcio del nuovo Lungomare del Sole, compreso tra viale Cellini e viale San Gallo. Parallelamente, proseguono i lavori dell’ultimo tratto del primo stralcio, in cor ... msn.com VIDEO | Ponte Buriano bis: posata la prima pietra. Tutto quello che sappiamo sull'avvio dei lavoriOggi la posa della prima pietra del cantiere che porterà all'edificazione del ponte bis, quello definitivo. I costi, il progetto e i tempi di realizzazione ... arezzonotizie.it #Ischia, lavori nuovo asilo: chiuso il parcheggio e spostato il mercato settimanale Il Comune di Ischia ha pubblicato due importanti provvedimenti che riguardano la viabilità e l’organizzazione degli spazi pubblici in Via Morgioni, dove sono in corso le attivit - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.