Lavori ok sul versante Calice la via riaperta senza più limitazioni

Sono stati completati i lavori di messa in sicurezza del versante montano sopra Calice al Cornoviglio. La strada provinciale 8 di Ferdana, chiusa da tempo a causa di una grande frana, ora è di nuovo aperta senza restrizioni. I lavori sono terminati e la strada è stata riaperta oggi.

Sono terminati i lavori di messa in sicurezza del versante montano che sovrasta la strada provinciale 8 di Calice al Cornoviglio, in località Ferdana, segnato da una enorme frana che ha richiesto un importante intervento strutturale. Negli scorsi giorni le attività finali, con la rimozione delle opere logistiche e la chiusura dell’area di cantiere. A fronte di questo passaggio tecnico la Provincia ha modificato, in modo definitivo, le ordinanze con cui veniva regolata la gestione di questo tratto stradale anche attraverso la sospensione della circolazione in caso di criticità. Da ieri, dopo una serie di verifiche, si è ritenuto possibile annullare tutti i vincoli previsti di restrizione o limitazione della circolazione, con il pieno ripristino della regolare circolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori ok sul versante. Calice, la via riaperta senza più limitazioni Approfondimenti su Calice Al Cornoviglio Frana in via Carso a Como, strada riaperta con limitazioni: senso unico alternato e lavori per mesi Via Carso a Como è stata riaperta ieri sera, ma con limitazioni alla circolazione, tra cui senso unico alternato. Collepardo, partiti i lavori di messa in sicurezza della S.P. 48 nel versante roccioso Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Calice Al Cornoviglio Argomenti discussi: Lavori ok sul versante. Calice, la via riaperta senza più limitazioni; EssilorLuxottica: ok al primo integrativo per 3.500 dipendenti; Sr 302 Faentina, lavori in fase avanzata e possibile riapertura al traffico dal 26 gennaio 2026; L’AQUILA: AL VIA DEMOLIZIONE DELL’EDIFICIO BOMBARDATO. Lavori ok sul versante. Calice, la via riaperta senza più limitazioniLa Provincia resta all’opera nell’area per altre criticità a partire dall’intervento sul ponte in località Villagrossa . lanazione.it Lecco, rocciatori al lavoro sul versante della frana: è corsa contro il tempoLecco, 29 settembre 2025 – I rocciatori di Anas sono al lavoro per mettere in sicurezza il prima possibile il versante da cui domenica si sono staccati alcuni grossi massi, che hanno investito la ... ilgiorno.it DAL LIBRO AL TERRITORIO: UNA NUOVA SCUOLA PER IL VERSANTE PRENESTINO. Via libera ai lavori per la nuova scuola a Lunghezzina 2, nel piano di zona C21 a Castelverde. Un intervento con fondi PNRR, che trasforma le risorse pubbliche in diritti - facebook.com facebook CONCLUSO Traforo del Frejus Chiusura notturna per lavori tra Inizio Traforo e Inzio Traforo - versante Francese in entrambe le direzioni dal 24.01.2026 al 25.01.2026 ore 06:00 x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.