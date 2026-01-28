Lavori notturni sulla A14 diramazione per Ravenna | previste diverse chiusure in modalità alternata

Questa notte, sulla A14 in direzione Ravenna, sono previste diverse chiusure in modalità alternata. La ditta incaricata sta lavorando alle barriere di sicurezza, e per questo motivo, tra le 21 di mercoledì 28 e le 5 di giovedì 29 gennaio, alcune corsie saranno chiuse temporaneamente. La viabilità potrebbe subire disagi, quindi gli automobilisti sono invitati a pianificare gli spostamenti con anticipo.

Sulla D14 Diramazione per Ravenna e sul ramo di allacciamento SS16D14, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata: In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini, sulla D14 Diramazione per Ravenna. Le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.

