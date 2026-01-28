Da questa mattina, i lavori di rifacimento di piazzale Cadorna sono iniziati, e con essi il malumore tra residenti e pendolari. Sono stati installati i cantieri lungo i marciapiedi e i lavori si protrarranno per settimane, creando disagi e confusione nella zona. I residenti si lamentano per il caos e la mancanza di alternative, mentre i pendolari temono ritardi e disservizi crescenti. La tensione si fa sentire, e ancora non si vede una soluzione chiara per alleviare il disagio.

Il conto alla rovescia per il rifacimento di piazzale Cadorna da parte di Rfi con la contestuale previsione dello “sfondamento“ verso piazzale Polenghi Lombardo è iniziato, ma con esso cresce il malumore dei residenti della zona e dei rappresentanti del comitato pendolari. Il cantiere è previsto in partenza il 9 febbraio con termine alla fine di giugno. Per i viaggiatori, per esempio, "si iniziano questi lavori che non migliorano il servizio ai pendolari, quando ancora non si è completato l’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche per l’accesso ai binari 2 e 3 che sono quelli maggiormente utilizzati", mentre i residenti della zona, oltre a ribadire che al momento c’è scarsa informazione, hanno timore che il trasloco della fermata dei bus sulla circonvallazione creerà caos e pericolo soprattutto per i pedoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavori davanti alla stazione, è malumore

Approfondimenti su Cadorna Piazzale

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova pista ciclabile in via Boifava, nel quartiere Chiesa Rossa.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Cadorna Piazzale

Argomenti discussi: Firenze, lavori al cavalcavia di Ponte al Pino: stop dei treni Av per 24 ore, ecco tutti i divieti e le info; Ribaltamento della stazione, rassicurazioni dal vice sindaco sulla fine dei lavori; Piazzale Cadorna sarà chiuso. Restyling davanti alla stazione. Mesi di disagi per i pendolari; Tram, nuova fase dei lavori: strade e incroci cambiano volto.

Piazzale Cadorna sarà chiuso. Restyling davanti alla stazione. Mesi di disagi per i pendolariCodogno, i lavori al via dal 9 febbraio. Due nuovi varchi per garantire l’accesso ai binari. Fermate dei pullman sfrattate con sosta spostata lungo viale Martiri dello Spielberg. msn.com

Utilitaria esce di strada e si schianta sull'impalcatura della stazione VIDEOCASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Incidente stradale davanti alla stazione ferroviaria di Castelfranco la sera di sabato 24 gennaio. Un'utilitaria è uscita di strada andando a ... ilgazzettino.it

Quando sono arrivata davanti al centro in cui avrei svolto i lavori socialmente utili, dove accoglieva persone senza tetto, carcerati, gente povera e con problemi in famiglia, ero in uno stato di ansia, agitazione, ma anche rabbia. Ero agitata e confusa, con tanti p - facebook.com facebook