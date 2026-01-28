Sidney Sweeney ha scelto di decorare l’insegna di Hollywood con reggiseni per promuovere la sua nuova linea di lingerie,

S ydney Sweeney torna a far parlare di sé, questa volta per un’operazione di marketing decisamente audace. L’attrice ha condiviso su Instagram un video notturno che la mostra mentre raggiunge l’ Hollywood Sign e lo decora con una sorta di ghirlanda composta da reggiseni e mutande. Un gesto studiato per lanciare la sua nuova linea di lingerie, Syrn. Sydney Sweeney: film, Euphoria, look. guarda le foto Il video notturno e il rischio di denuncia. Nel filmato diffuso sui social si vede Sweeney arrampicarsi fino alla cima dell’insegna. Con l’aiuto del suo staff e utilizzando una corda, l’attrice sistema i reggiseni sulle lettere, trasformando il monumento in un set improvvisato per la promozione del brand. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’attrice ha decorato l’iconica insegna di Hollywood con reggiseni per lanciare la sua nuova linea di lingerie "Syrn"

Sydney Sweeney ha recentemente attirato l’attenzione decorando la scritta Hollywood con alcuni reggiseni.

Sydney Sweeney ha sorpreso tutti salendo sulla celebre scritta di Hollywood per pubblicizzare la sua nuova linea di lingerie.

Sydney Sweeney finisce al centro delle critiche per una pubblicità: nessun permesso per i reggiseni sulla scritta di Hollywood La Camera di Commercio di Hollywood afferma che l’attrice non era autorizzata a realizzare la campagna promozionale vicino al c - facebook.com facebook

L'attrice Sydney Sweeney appende reggiseni sulla scritta "Hollywood" x.com