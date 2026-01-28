L’Attila Junior si prende il primo posto e festeggia con un commento semplice:

"Abbiamo disputato una buona gara e sono rimasto piacevolmente sorpreso, viste le difficoltà avute in settimana ad allenarci e la brutta prestazione del match precedente. Non ero ottimista, invece la squadra ha risposto bene". Torna il sorriso a Piero Coen, allenatore dell’ Attila Junior Basket di Porto Recanati, dopo la vittoria strappata in casa della Pallacanestro Jesi per 80-86, nella 17ª giornata del campionato di serie B Interregionale. Grazie a questo successo, i portorecanatesi sono primi a pari merito con Recanati in una classifica ancora molto corta. "In certi momenti – aggiunge coach Coen – abbiamo concesso un po’ troppo in difesa, ma l’atteggiamento era quello giusto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Attila Junior in testa: "Un premio al lavoro"

Approfondimenti su Attila Junior

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Attila Junior

Argomenti discussi: Trasferta a Termoli. L’Attila Junior si è rinforzata: presi due giocatori; Basket B interregionale / Derby al PalaTriccoli: Jesi lotta fino in fondo Porto Recanati più lucida nei momenti decisivi; Basket B2 / PJ, al PalaTriccoli arriva la capolista Porto Recanati; L’Attila Junior in testa: Un premio al lavoro.

Attila Junior Basket. . intervista a Michele Caverni con finale gustoso! - facebook.com facebook