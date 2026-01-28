L’Aston Villa conferma il ritorno in prestito di Douglas Luiz

L’Aston Villa ha annunciato di aver ripreso in prestito Douglas Luiz fino alla fine della stagione. Il centrocampista brasiliano torna in squadra dopo che la Juventus ha deciso di interrompere il suo prestito al Nottingham Forest. La società inglese ha scelto di puntare di nuovo su Luiz per rinforzare il reparto a centrocampo.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: L’Aston Villa ha riportato in prestito Douglas Luiz per il resto della stagione, dopo che la Juventus ha interrotto la sua permanenza temporanea al Nottingham Forest. Luiz aveva già trascorso cinque anni con Villa dopo essere arrivato dal Manchester City nel luglio 2019, in seguito alla promozione del club in Premier League. Ha aiutato il Villa a ristabilirsi nella massima serie e a diventare un contendente regolare per il calcio europeo, culminando con un quarto posto nel 2023-24. Luiz è stato votato Giocatore della Stagione sia dai suoi compagni di squadra che dai tifosi di Villa dopo quella stagione, avendo segnato 10 gol e fornito 10 assist in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

La Juventus ha concluso il trasferimento di Douglas Luiz in prestito all’Aston Villa, con diritto di riscatto per il club inglese.

In vista di un possibile ritorno all’Aston Villa, Douglas Luiz potrebbe lasciare il Nottingham Forest.

