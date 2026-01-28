Sabato 31 gennaio, a Empoli, si apre ufficialmente il nuovo asilo nido

EMPOLI Sabato 31 gennaio sarà il giorno di un nuovo inizio per le famiglie di 36 bambine e bambini iscritti al nido ‘Il Melograno’: a meno di due anni dalla demolizione della vecchia struttura di via Arnovecchio, verrà aperta quela nuova. Febbraio sarà il mese dell’ingresso definitivo, salutando la struttura di via Leopardi che ha accolto per tre anni scolastici decine e decine di piccoli. All’apertura, sabato 31 gennaio, saranno presenti il sindaco Alessio Mantellassi e l’assessora alla scuola e all’infanzia Maria Grazia Pasqualetti, l’assessore ai lavori pubblici Simone Falorni. Tutta la cittadinanza e le famiglie sono invitate per vedere la struttura completata, interessata da una prima fase di demolizione, per poi passare a quelli di costruzione della nuova struttura, di dimensioni maggiori rispetto al nido demolito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’asilo nido "Il Melograno" è pronto per accogliere i piccoli studenti

