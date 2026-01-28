Lascia l' auto dal meccanico ma la ritrova in giro con quattro pregiudicati

Un uomo porta l’auto dal meccanico e la lascia in officina, convinto che sia al sicuro. Quando torna a prenderla, però, scopre che la vettura è stata usata per fare giri sospetti in periferia, insieme a quattro pregiudicati noti alle forze dell’ordine. La scoperta lo lascia senza parole.

Credeva che la sua auto fosse al sicuro in officina per una riparazione, invece veniva utilizzata per "giri" sospetti nella periferia del capoluogo in compagnia di noti pregiudicati. È l'incredibile scoperta fatta ieri dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Frosinone, al termine di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Meccanico Rimini Legnano, pregiudicati su un'auto rubata con machete e mazza da baseball: denunciati Sant’Angelo Lodigiano, parcheggia l’auto e poco dopo la ritrova in fiamme: nessun ferito ma è mistero sulle cause A Sant’Angelo Lodigiano, un veicolo parcheggiato è stato trovato in fiamme poco tempo dopo essere stato lasciato. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Meccanico Rimini Argomenti discussi: Lascia l'auto dal meccanico ma la ritrova in giro con quattro pregiudicati; In paese per rubare nelle case: vede i carabinieri, lascia l'auto e fugge a piedi; Lascia la vettura in sosta, la ritrova danneggiata da un’auto pirata; In viaggio sulla Linea 1 per Città Alta. Dopo l'incidente in autostrada lascia l'auto e si getta dal viadotto: morto ingegnere di 35 anni. Mistero sul gestoL’allarme è scattato alle 8.29, quando alcuni automobilisti in transito hanno segnalato una macchina incidentata al chilometro 80 in direzione sud, all'interno della galleria Zannier, lunga circa ... ilmattino.it Lascia l’auto, prendi il volo: il parcheggio è già pronto per te! Prenota ora: https://www.pirainetoairportparking.com/procedura-di-rientro/ #parking #pirainetoairportparking #palermo #parcheggioaeroporto - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.