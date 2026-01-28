Lascia la figlia di 6 anni fuori casa nuda e senza cibo | indagata brasiliana

Una donna brasiliana è stata indagata dopo aver lasciato la figlia di 6 anni da sola a casa, completamente nuda e senza cibo. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe anche preso il grembiule scolastico della bambina, lo avrebbe gettato nel water e si sarebbe urinata e defecata sopra. La vicenda ha sconvolto la comunità, mentre le forze dell’ordine stanno approfondendo il caso.

di Lorenzo Muccioli – Rimini – Docce con l’acqua fredda sparata addosso, capelli tagliati a caso per “punizione”, il grembiule di scuola buttato nel water, sporcato e poi rimesso nello zaino. E ancora: lasciata fuori casa, sul pianerottolo, anche senza vestiti, al freddo. È da questa sequenza di episodi che prende forma l’indagine – condotta dal pubblico ministero Davide Ercolani – che ha portato all’allontanamento di una madre – una donna di 48 anni di origine brasiliana residente a Rimini – dalla figlia minorenne. Secondo la ricostruzione compiuta dai carabinieri, la bambina – tra i 6 e i 10 anni – sarebbe stata sottoposta a comportamenti ripetuti e violenti, sia sul piano fisico che su quello psicologico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

In questa vicenda emergono gravi questioni di tutela e sicurezza infantile.

In una situazione delicata a Rimini, una bambina di sei anni è stata trovata sola in strada per diverse ore, senza vestiti né cibo, con il fratellino di un anno.

