L’Arte e l’Ai con il professor Gian Luigi Ferrari

Questa sera a Molina mon amour si conclude la rassegna

Si chiude con un incontro su arte e intelligenza artificiale, a cura del professor Gian Luigi Ferrari, la rassegna "L’arte all’ora del tè" di Molina mon amour per la stagione 20252026. Appuntamento mercoledì 4 febbraio, alle 17, al Magazzino di Antonio in piazza Martiri della Romagna 26, Molina di Quosa (Pisa). "L’estetica dei limiti nell’era dell’Intelligenza Artificiale, questo il titolo dell’incontro - commenta Ferrari -, esplora le leggi della robotica di Isaac Asimov non come semplici regole etiche per macchine intelligenti, ma come forme artistiche: strutture estetiche che traducono il rapporto tra libertà e limite, creazione e responsabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

