Da novembre l’area archeologica di San Pietro degli Schiavoni è chiusa al pubblico. Non sono stati messi cartelli o indicazioni sui tempi di riapertura, solo un cancello sbarrato che blocca l’accesso. I visitatori e gli appassionati di storia si chiedono quando potranno tornare a visitarla.

È chiusa da novembre scorso l’area archeologica di San Pietro degli Schiavoni, nessun cartello informativo, nessuna indicazione sui tempi, solo un cancello sbarrato. A farne le spese, come sempre, sono i turisti e l’immagine della città. La disavventura degli universitari tedeschi In quest’ultimo fine settimana un gruppo di universitari tedeschi del corso di Archeologia è rimasto deluso dalla chiusura. I giovani studenti si erano recati nella città di Brindisi proprio per visitare il museo archeologico “Ribezzo” e l’area di San Pietro degli Schiavoni. Il primo bene, gestito dal Polo biblio-museale della regione Puglia, era aperto mentre l’area archeologica gestita dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio era chiusa, senza alcuna informazione in merito. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - L'area archeologica di San Pietro degli Schiavoni chiusa da novembre: ignoti i tempi per la riapertura

