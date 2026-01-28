I sindaci dell’Unione chiedono all’Ausl di valutare un appalto esterno per il servizio mensa. Nei loro appelli, sottolineano che il pasto offerto ai dipendenti dell’ospedale non è solo un dettaglio, ma un aspetto importante del welfare aziendale. La questione diventa centrale in un momento in cui si cerca di migliorare le condizioni di lavoro e di garantire pasti di qualità ai lavoratori sanitari.

"Il pasto consumato in mensa dai dipendenti dell’ospedale non è solo un elemento culturale di welfare aziendale. Molti lo considerano un momento di crescita relazionale in una piccola comunità. È uno spazio capace di rafforzare il senso di appartenenza che rappresenta il motore umano e culturale che distingue le professioni sanitarie. Una leva di attrattività per il Ssn. L’Ausl non deve escludere a priori un proprio ruolo su basi prettamente ideologico-organizzative: valuti soluzioni alternative, come un appalto esterno della cucina, purché sostenibile sul piano economico e qualitativo". A dichiararlo è Fausto Torelli, sindaco di Montecchio, in una posizione che viene condivisa anche da tutti gli altri sindaci dell’Unione Val d’Enza, che specifica anche che la mensa del Franchini "non chiude, ma è al centro di una riorganizzazione che prevede la chiusura dei locali cucina per esigenze di ristrutturazione non più procrastinabili". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’appello dei sindaci dell’Unione: "L’Ausl valuti un appalto esterno"

Approfondimenti su Unione Sindaci

I sindaci dell’Unione di Sassuolo si uniscono nell’appello per evitare il rischio di distaccamento dei Vigili del Fuoco della zona.

Il Partito Democratico di Ortona invita il sindaco Angelo Di Nardo a unirsi all’appello dei sindaci per il sostegno ai fondi dedicati alla viabilità.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Unione Sindaci

Argomenti discussi: Giustizia, l’appello dei sindaci: Questo referendum non risolve i problemi veri; Referendum, oltre 150 sindaci firmano per il No. Gualtieri: Non serve riscrivere la Costituzione; Comuni di confine, l'appello dei sindaci: Bisogna restare uniti; L’appello dei sindaci dell’Unione: L’Ausl valuti un appalto esterno.

Comuni di confine, l'appello dei sindaci: «Bisogna restare uniti»CAORLE (VENEZIA) - Spiagge venete unite per affrontare assieme le sfide del futuro. Questo il messaggio che i tre sindaci di Caorle, Jesolo e Cavallino-Treporti hanno lanciato ieri dalla ... ilgazzettino.it

Referendum, appello dei sindaci per il No: firma subito quasi un terzo di quelli umbridi C.F. «I reali problemi della giustizia – quelli che da decenni, oramai, affliggono le nostre città – non sono minimamente considerati da questa riforma costituzionale, che invece pone una particola ... umbria24.it

Il lungo sfogo della presidente dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti e l'appello alla polizia locale. - facebook.com facebook

Cagliari, l’appello di Giuliano: «Aiutatemi a trovare la fede di mio figlio morto» x.com