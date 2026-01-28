L’anno nuovo che non arriva di Muresanu domani al Centrale

Domani al Cinema Centrale di Lucca sarà proiettato “L’anno nuovo che non arriva” di Muresanu. Il Circolo del Cinema prosegue con la programmazione di film in prima visione, offrendo agli spettatori un’altra occasione per scoprire un titolo fresco e diverso. La sala si prepara ad accogliere il pubblico che attende con curiosità questa nuova uscita.

Anche per questa settimana il Circolo del Cinema di Lucca continua la programmazione di film in prima visione al Cinema Centrale. Domani, infatti, alle ore 21.15 sarà proiettato al Cinema Centrale “L’anno nuovo che non arriva“, un film rumeno particolare degno di grande attenzione, diretto da Bogdan Muresanu. Fra il malinconico blues rumeno di Dida Dragan e l’irresistibile crescendo conclusivo del Bolero di Ravel — dove tutto confluisce in un’esplosiva soluzione epica — L’anno nuovo che non arriva si presenta come una tragicommedia che attraversa i giorni della rivoluzione che, il 21 dicembre 1989, travolse Bucarest e il regime di Ceausescu. 🔗 Leggi su Lanazione.it

