L’anitra selvatica una devastante battaglia per la verità

Una battaglia si svolge tra chi vuole scoprire la verità e chi invece preferisce nasconderla. La storia di “L’anitra selvatica” si fa strada tra le parole e le emozioni di chi cerca di fare luce su fatti scomodi. La frase “La verità fino in fondo è un mezzo tradimento” torna a risuonare, perché mostra quanto sia difficile e spesso doloroso scoprire ciò che si preferirebbe lasciar perdere. In un mondo in cui le bugie possono sembrare più facili, ci sono persone che non mollano, che mettono in discussione tutto

Teatro Il dramma di Ibsen portato in scena all'Argentina di Roma da Thomas Ostermeier. Due compagni di un tempo si ritrovano, nel presente di una mutata sensibilità La verità fino in fondo è un mezzo tradimento. Tornano in mente parole ascoltate in un tempo lontano, così definitive anche se a pronunciarle era chi a quella verità non poteva sottrarsi. Ma se alla fine ci mettiamo un punto interrogativo, la cosa diventa assai più dialettica. In scena, al Teatro Argentina il 23 e 24 gennaio, "L'anitra selvatica" (The wild duck) di Henrik Ibsen, drammaturgo, poeta e regista teatrale norvegese noto per aver messo a nudo le contraddizioni della borghesia ottocentesca. Diretto da Thomas Ostermeier

