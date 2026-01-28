Lampo Fiorentina poi è solo Como che vince di rimonta | Fabregas passa ai quarti sarà sfida al Napoli
La Fiorentina cade in casa contro il Como, che risponde con una rimonta vincente. Alla fine, il Como si aggiudica il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Napoli. La partita si è accesa nel secondo tempo, quando il Como ha ribaltato il risultato e conquistato la qualificazione.
Vittoria in rimonta e il Como passa ai quarti di finale di Coppa Italia dove sfiderà i campioni d'Italia del Napoli. La Fiorentina parte meglio, poi scompare e subisce il ritorno dei lariani, trascinati dal solito Nico Paz. Nel finale ritorno al gol anche di Morata.🔗 Leggi su Fanpage.it
Coppa Italia, il Napoli vince ai rigori contro il Cagliari e passa ai quarti di finale
Fiorentina Como 1-3: i lariani calano il tris in rimonta e strappano il pass per i quarti di finale di Coppa Italia
All’Artemio Franchi di Firenze si è giocato l’ultimo ottavo di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Como.
Argomenti discussi: Un super Como demolisce il Torino 6-0, la Fiorentina perde 2-1 con il Cagliari, 0-0 tra Lecce e Lazio; Dallo scudetto con la Roma al sakè: dopo il calcio ha cambiato vita.
Lampo Fiorentina, poi è solo Como che vince di rimonta: Fabregas passa ai quarti, sarà sfida al NapoliVittoria in rimonta e il Como passa ai quarti di finale di Coppa Italia dove sfiderà i campioni d'Italia del Napoli ... fanpage.it
Fiorentina-Como 1-3, Fabregas vince anche in Coppa Italia: ai quarti sfiderà il Napoli di ConteDopo aver confezionato due vittorie importanti in campionato, prima con la Lazio e poi con il Torino, il Como si è assicurato anche il passaggio del turno in Coppa Italia. Nella gara ... ilmessaggero.it
