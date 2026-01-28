Lampo Fiorentina poi è solo Como che vince di rimonta | Fabregas passa ai quarti sarà sfida al Napoli

La Fiorentina cade in casa contro il Como, che risponde con una rimonta vincente. Alla fine, il Como si aggiudica il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Napoli. La partita si è accesa nel secondo tempo, quando il Como ha ribaltato il risultato e conquistato la qualificazione.

