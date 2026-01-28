Questa mattina si è riunito il gruppo di lavoro “Qualità delle acque” della Comunità di lavoro Regio Insubrica. Un incontro tra rappresentanti italiani e svizzeri, che si occupa di proteggere le acque del Lago Ceresio e dei suoi corsi d’acqua. I partecipanti hanno discusso di come mantenere alta la qualità delle acque, grazie anche alla collaborazione tra i due paesi. La cooperazione tra le istituzioni si dimostra efficace nel preservare le risorse naturali dell’area insubrica.

Sul Lago Maggiore qualità soddisfacente, ma restano sotto osservazione gli effetti del cambiamento climatico sulle acque profonde Si è riunito questa mattina il gruppo di lavoro “Qualità delle acque” della Comunità di lavoro Regio Insubrica, organismo transfrontaliero che coinvolge istituzioni italiane e svizzere impegnate nella tutela dei laghi e dei corsi d’acqua dell’area insubrica. Al tavolo, rappresentanti del Cantone Ticino, delle Regioni Lombardia e Piemonte, delle Province di Como e Varese, di ARPA Lombardia, degli Uffici d’Ambito, dei gestori idrici e dell’Autorità di Bacino Lacuale. Coordinati dal Segretario generale Francesco Quattrini, i partecipanti hanno fatto il punto sullo stato di salute delle acque di laghi e torrenti, registrando esiti complessivamente positivi grazie alla cooperazione transfrontaliera e agli investimenti degli ultimi anni.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Lago Ceresio Qualità

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Lago Ceresio Qualità

Argomenti discussi: Lago Ceresio, acque eccellenti grazie alla cooperazione transfrontaliera.

Lago Ceresio, acque eccellenti grazie alla cooperazione transfrontalieraSul Lago Maggiore qualità soddisfacente, ma restano sotto osservazione gli effetti del cambiamento climatico sulle acque profonde ... quicomo.it

Salvaguardia Acquae Insubriae, progetto per rivoluzionare la tutela delle acque di Verbano e CeresioPrende il via il progetto Interreg SAI – Salvaguardia Acquae Insubriae, guidato da ATS Insubria, con il coordinamento del Dipartimento Veterinario, che punta a rivoluzionare la tutela delle acque de ... luinonotizie.it

Panorama sul confine Italo svizzero e lago Ceresio da VICONAGO. VA - facebook.com facebook